В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня

Пожарная опасность будет сохраняться до конца недели.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До конца недели во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-23 июня в Украине, кроме западных, в большинстве районов Житомирской, Винницкой и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 21 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.