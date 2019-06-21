В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня

12:06, 21 июня 2019
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Пожарная опасность будет сохраняться до конца недели.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До конца недели во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-23 июня в Украине, кроме западных, в большинстве районов Житомирской, Винницкой и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 21 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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