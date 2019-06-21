В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня
Пожарная опасность будет сохраняться до конца недели.
До конца недели во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"21-23 июня в Украине, кроме западных, в большинстве районов Житомирской, Винницкой и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 21 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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