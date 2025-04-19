Эта модель подходит как к вечерним образам, так и к повседневной одежде, в частности, к джинсам.

Наконец-то пришло долгожданное потепление, поэтому самое время обновить свой гардероб и сосредоточиться на новых моделях обуви. В этом сезоне особое внимание уделяется изысканности, женственности и элегантности. Именно этими словами можно описать плетеные туфли, которые сейчас считаются самой стильной обувью.

Эти трендовые и одновременно комфортные модели еще в прошлом году стали частью гардеробов мировых модниц, но они до сих пор остаются актуальными. Плетеные туфли буквально подойдут к любой одежде: от джинсов до вечерних платьев.

У этой обуви уникальный внешний вид, который подчеркнет вашу индивидуальность. Как пишет Vogue, плетеные туфли являются самой любимой обувью француженок, которые часто ассоциируются с изысканностью и элегантностью. Поэтому, если вам не хватало этого в образах, то такая модель точно для вас. УНИАН рассказывает, с чем лучше носить такие туфли, чтобы создать модные "луки".

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Плетеные туфли с джинсами

Джинсы - это то, без чего не может существовать ни один гардероб. Это базовая вещь, с которой можно создать множество стильных образов. Однако их можно обыграть интересными детальными, чтобы добавить изюминки "луку". В частности, использовав плетеные туфли, вам удастся создать трендовый образ, в котором вы будете выглядеть более женственно. Дополнить джинсы и туфли можно светлой рубашкой с принтом или без него.

Образ с жакетом, длинной юбкой и плетеными туфлями

Плетеные коричневые туфли с элегантным квадратным каблуком добавляют вашему образу особого шарма - они выглядят одновременно сдержанно и утонченно. Юбка миди длины подчеркивает фигуру, добавляя силуэту легкости и изысканности. В сочетании с лаконичным, структурированным жакетом она создает баланс между элегантностью и деловым стилем. Этот образ универсален: он одинаково уместен и для будничных выходов, и для более формальных встреч.

Мини-юбка, топ и плетеные туфли

Этот "лук" отлично сочетает в себе легкость и выразительность. Здесь акцент сделан на сочетании разных фактур и силуэтов: открытый верх, короткий низ и обувь с оригинальным плетением. Вместе они создают сбалансированный образ. Он выглядит стильно, но не перегружено. А также идеально подходит для теплого времени года, когда хочется модных образов без лишних усилий.

Напомним, ранее УНИАН писал о стильных кроссовках на весну-2025, которые подойдут ко всему. Сейчас снова актуальна обувь с массивными подошвами, которая вернулась из 90-х. Вы можете выбрать как классические варианты с интересными деталями, так и смелые эксперименты с цветами, материалами и принтами.

Также мы рассказывали о пяти самых модных парах обуви для весны-2025. Стилисты раскрыли, какие модели придадут женственности вашим образам и должны быть в вашем гардеробе. Эти варианты сочетают в себе комфорт, изысканность и яркость.

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