Самая модная обувь этой весны: будьте в тренде

В моду вернулись балетки.

Весна – время обновления гардероба, и обувь играет в этом ключевую роль. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на комфорт, яркие акценты и ностальгические элементы, возвращая в моду ретро-обувь, стильные кроссовки и эффектные каблуки. Какие модели станут главными героями весны 2025? Давайте разберемся!

Зеленые кроссовки

Яркие и свежие, зеленые кроссовки стали фаворитами уличной моды. От кислотно-неоновых до приглушенных травяных оттенков – они создают свежий и динамичный образ. Такие кроссовки легко сочетаются с денимом, спортивными костюмами и даже строгими брюками, добавляя в образ нотку оригинальности. Особенно популярны модели на массивной подошве, в ретро-стиле и с контрастными вставками.

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Балетки в стиле "balletcore"

Легкие, изящные балетки снова в центре внимания. Весной 2025 они предстают в новых интерпретациях: с заостренным носком, ремешками и фактурной кожей. Особенно актуальны модели с лентами, напоминающими пуанты, а также балетки из прозрачных материалов и металлизированной кожи.

Ботильоны с открытым носом

Идеальный вариант для переменчивой весенней погоды – ботильоны с открытым носом. Они смотрятся элегантно, добавляют образу утонченности и легко комбинируются с как с джинсами, так и с воздушными платьями. В тренде нейтральные оттенки: бежевый, карамельный, шоколадный.

Массивные лоферы

Лоферы остаются в моде, но этой весной они стали еще более выразительными. Толстая рельефная подошва, лакированная кожа, металлические пряжки – все это делает обувь акцентной деталью образа. Такие модели отлично смотрятся с носками контрастных оттенков и женственными платьями.

Туфли с прозрачными вставками

Стеклянный эффект в обуви снова покоряет подиумы. Прозрачные туфли с акриловыми каблуками, вставками из ПВХ или силикона создают футуристичный и свежий образ. Они придают легкость и воздушность любому наряду, а благодаря своей нейтральности подходят практически к любому стилю.

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