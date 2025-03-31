Стилисты раскрыли, какие модели сейчас актуальны и добавят женственности вашим образам.

Весна - это время, когда нужно обновлять свой гардероб и наконец-то забыть о массивных сапогах и отдать предпочтение легкости и нежности. В этом сезоне дизайнеры отходят от классики и экспериментируют с материалами, фактурами и цветами. Сейчас в тренде модели обуви, сочетающие комфорт, изысканность и яркость.

Стилисты Who What Wear назвали обувь, которая будет актуальной этой весной. В частности, сейчас в тренде, новые силуэты и цвета. В моде остаются привычные и удобные кроссовки, но и популярность набирают изысканные варианты обуви на каблуках.

Атласные балетки

Гладкая текстура и легкий шелковый отблеск делают атласную обувь одним из самых изысканных трендов сезона. Такие туфли и мюли прекрасно подходят для вечерних выходов или важных событий, добавляя элегантности и утонченности любому наряду. Главный нюанс - атлас не слишком практичен для дождливой погоды, поэтому это скорее обувь для особенных моментов.

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Слингбэки с закрытым носком

Эта обувь сочетает в себе классику и современный стиль. Закрытый носок защищает от прохлады, а открытая пятка добавляет легкости и позволяет комфортно чувствовать себя в течение всего дня. Они подходят к образам с деловыми костюмами, вечерними платьями и свободными джинсами. Этот вариант будет удобным из-за невысокого каблука, но добавит вашим "лукам" легкости и женственности.

Яркие кроссовки

Кроссовки уже давно стали неотъемлемой частью гардероба, но в этом сезоне они приобретают особую актуальность. В тренде насыщенные оттенки - изумрудный, вишневый, электричк-голубой и даже пастельные вариации. Такие модели прекрасно освежают любой образ и позволяют сделать ставку на комфорт, при этом не забывая о стиле.

Обувь с сеточкой

Тренд, который возник в прошлом году, продолжает оставаться актуальным и сейчас. Легкие балетки и босоножки с сетчатыми вставками добавляют образам нотку невесомости и утонченности. Такой вариант идеален для теплых весенних дней, когда хочется чего-то воздушного и стильного одновременно. Они прекрасно дополнят классические костюмы, джинсы, воздушные юбки и шорты-бермуды.

Сандалии-тонги и вьетнамки

Простые, минималистичные, но в то же время ультрамодные - в моду снова возвращаются сандалии с тонкими ремешками и вьетнамки, которые были особенно трендовыми в 2000-х. Они отлично смотрятся в сочетании с длинными юбками, шортами или даже строгими костюмами. С этой, казалось бы, старой моделью можно создать немало стильных сочетаний и забыть о том, что вьетнамки - это только пляжная обувь.

Напомним, ранее мы писали о женских рубашках на весну. УНИАН назвал пять самых модных фасонов, в которых вы будете звездой. Сейчас в тренде укороченные модели, оверсайз, полупрозрачные ткани и другие варианты.

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