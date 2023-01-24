Платье - вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. И желательно в ассортименте. Рассказываем, какие платья будут в моде в этом году.

Стилисты назвали платья, которые будут популярными весь 2023 год. Среди вариантов есть модели на любой вкус.

Шифоновое мини

Такой наряд - женственный и легкий. Он умело подчеркивает все изгибы фигуры, делая акцент на талии. Такие платья можно носить в любое время года, сочетая их с другими предметами гардероба. Стилисты говорят, что расцветка может быть абсолютно любой - строгих рамок нет.

Платье-пиджак

Такой тип платья был в моде около 4-6 лет назад, и сейчас снова возвращается в тренды. Платье-пиджак подходит для любого типа фигуры, поэтому его можно смело носить как высоким, так и низким девушкам. Оно отлично выглядит самостоятельно, не требуя дополнительных аксессуаров, например, пояса.

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Платье-миди с манжетами

Этот вариант отлично подойдет для любителей сдержанной классики. Во-первых, это платье можно носить на работу или на деловую встречу, во-вторых, оно отлично подойдет на каждый день, и в третьих, именно его можно надеть на свидание. Как и платье-пиджак, оно не требует дополнительных аксессуаров - отлично выглядит самостоятельно.

Платье с бахромой или перьями на рукавах

Такой легкий вариант на теплое время - писк моды 2023. В нем каждая модница будет выглядеть эпатажно и заметно, однако решаются на такие откровения далеко не все.

Платье-мини с открытыми плечами и декольте

Еще один смелый вариант, который в 2023 году занимает уверенные лидирующие позиции среди главных трендов. Такое платье открывает декольте и обнажает ноги, поэтому нужно иметь огромную смелость и уверенность в себе, чтобы носить столь откровенные наряды.

Однако каждая модница будет выглядеть в таком платье просто восхитительно.

Напомним, названы пять незаменимых вещей, которые должны быть в гардеробе.

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