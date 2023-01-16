Рассказываем, какими аксессуарами в этом году можно дополнять свои образы.

Стилисты назвали стильные украшения, которые в 2023 году являются писком моды. Рассказываем, что будет в тренде и с чем это можно сочетать.

Массивные ассиметричные серьги

Подобный вариант - идеальное решение как для вечерних образов, так и для повседневных. Расцветка серьг может быть абсолютно любая - все зависит от того, что хочет модница. Однако стоит правильно комбинировать аксессуар с нарядом - серьги не должны выглядеть слишком ярко, и не должны теряться в общей композиции.

Геометрические серьги

Такой тип украшений смело удерживает позиции в стильных рейтингах уже несколько лет. Геометрические серьги - стильное минималистичное решение на каждый день или для официально-делового стиля.

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Серьги-цепи

В этом аксессуаре прослеживается общая тенденция 2023: лаконичная массивность, минимализм, четкие линии.

Чаще всего такие украшения используются в повседневном стиле.

Минималистичные кольца

В этом году в моду возвращаются золотые кольца, однако без всяких узоров, вензелей и фигур. Лучше всего образ дополнять какими-то минималистичными элементами, которые не перетягивают на себя внимание.

Напомним, что носить в 2023, чтобы выглядеть модно.

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