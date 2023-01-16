На днях состоялся финал самого масштабного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022", победительницей которого стала 28-летняя американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль.
После объявления победительницы на нее надели грушевидную корону, усыпанную сапфирами и драгоценными бриллиантами. В верхней части находится сапфир синего цвета весом 45,14 карата. Он символизирует то, что только усилия и вера в будущее могут творить добро.
Как сообщает Moneycontrol, стоимость короны победительницы достигает 5,58 миллионов долларов.
Как прошел финал конкурса "Мисс Вселенная"
14 января в Новом Орлеане огласили результаты конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей конкурса красоты стала представительница США Р’Бонни Габриель. Она - седьмая американка, которая заняла в этом конкурсе первое место.
Первой вице-мисс стала представительница Венесуэлы, второй — Доминиканской Республики.