Одежда влияет на то, насколько молодой или старой выглядит личность. Именно поэтому важно тщательно прорабатывать каждый свой образ, подбирая актуальные элементы гардероба.

Стилисты в один голос утверждают, что женщине можно выглядеть моложе с помощью одежды. Главное правило - это подбирать свой гардероб согласно всем тенденциям. Рассказываем о пяти вещах, которые точно должны быть у вас в шкафу, если вы хотите "сбросить" несколько лишних лет.

Шляпа с узкими полями

Этот головной убор станет незаменимым в теплое время года - весной, летом или ранней осенью. Во-первых, это смелая "точка" в любом образе, а во-вторых, такие шляпки молодят. Женщина в шляпе выглядит более изысканно, лицо выглядит более вытянутым, а также сразу прослеживается ее вкус и умение точно подбирать аксессуары.

Укороченный свитер

Если вы переживаете по поводу своего возраста и не хотите выглядеть старой, вам лучше как можно скорее отказаться от растянутых мешковатых вещей. Недостатки фигуры можно скрыть при помощи трендовой одежды, а ее плюсы обязательно нужно подчеркнуть. Например, укороченный вязаный свитер - универсальная вещь, которая подойдет абсолютно любой. Его можно сочетать с высокими джинсами или брюками, а также с юбками.

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Оверсайз пиджак

И нет, это подойдет не только для деловых встреч или походов в офис. При помощи объемного пиджака можно грамотно спрятать все недостатки фигуры. Он станет элегантным дополнением к повседневному, официально-деловому или даже вечернему образу.

Стилисты советуют очень аккуратно использовать яркие пиджаки, а вот спокойную нюдовую расцветку можно смело носить хоть каждый день.

Лоферы

Эта обувь - настоящий писк моды в течение последних двух лет. Стилисты утверждают, что в 2023 году она продолжает уверенно удерживать позиции в модных рейтингах, поэтому не стоит от нее отказываться. Это удобная обувь на плоской подошве, которой точно место в любом гардеробе.

Платье на запах

Если хотите покорить всех на встрече с друзьями или на каком-то торжественном мероприятии, то шелковое платье на запах - идеальный вариант. Во-первых, оно выполняет важную функцию - молодит. Во-вторых, оно подойдет под абсолютно любой тип фигуры. В третьих, под него можно подобрать любые аксессуары.

Главное - это не переборщить с длиной. Лучше отдавать предпочтение среднему варианту, поскольку макси может старить, а мини - выглядеть вульгарно.

Напомним, названы цвета маникюра, которые будут в тренде в 2023.

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