На первом месте сухость рук и потресканные губы.

Наверное, каждая женщина хоть раз в жизни скрывала свой возраст. Однако есть несколько нюансов, которые явно могут указывать на то, что вы пытаетесь обмануть собеседника. Давайте разберемся, какие признаки выдают ваш реальный возраст.

Сухость рук

Говорят, что выдать реальный возраст женщины могут руки, а все потому, что они ежедневно подвергаются химическому воздействию. А вот, чтобы они всегда выглядели молодо, стоит тщательно о них заботиться. Делайте парафинотерапию, наносите на ручки крем, увлажняйте их.

Пигментные пятна

Косметологи советуют не пренебрегать косметологическими услугами, если хотите всегда оставаться привлекательной. Эти пятна появляются у женщин после 50 лет. Соотвественно, окружающие сразу могут понять ваш реальный возраст. Чтобы этого не было, можно делать пилинг или лазерную шлифовку.

Видео дня

Брови

Оказывается, что некоторые формы бровей визуально делают женщин старше. Поэтому их стоит подбирать под тип вашего лица. В этом вам поможет специалист-бровист. И помните, что именно брови - это залог симпатичной внешности.

Потресканные губы

Это еще один признак, который выдает реальный возраст женщины. Обычно дамы постарше настолько заняты работой, семьей и прочими хлопотами, что просто забывают наносить бальзам на губки. Не делайте так, если хотите молодо выглядеть.

Маникюр

Чем старше женщина, тем нежнее должен быть ее маникюр. Яркие и темные оттенки лака визуально будут только старить. Поэтому френч, нюд или молочная база - это самые идеальные для вас варианты.

Напомним, какой маникюр носят богатые женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: