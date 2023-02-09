Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Специалисты в бьюти-сферы отмечают, что среди богатых девушек популярностью пользуется однотонное покрытие ногтей в классических оттенках. А вот стразы, блестки, рисунки и прочий декор, по их мнению, выглядит уже вульгарно. 

Когда-то разноцветные ногти были на пике популярности. Но эксперты обьясняют такой ажиотаж вокруг них тем, что все эти модные штучки тогда только начали появляться на рынке. Однако прошли годы, мода изменилась и требования к рукам бизнеследи тоже.

Итак, какой маникюр носят богатые девушки, чтобы выглядеть на все 100? 

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Молочная база

Молочная база сейчас на пике популярности. Она идеально смотрится на ручках как зимой, так и летом. С одной стороны она напоминает снег, а с другой - великолепно подчеркивает морской загар.

Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Красный маникюр

Красный цвет - это классика в маникюре. Однако эксперты советуют делать исключительно однотонное покрытие, так как декор с красным цветом будет выглядеть слишком броско.

Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Винный маникюр

Винный маникюр чаще всего делают бизнеследи до 40 лет. Перешагнув эту черту, они стараются омолодить свои ручки, покрывая ногти более светлыми оттенками. При этом стоит отметить, что именно винный цвет очень подходит брюнеткам.

Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Френч

Французский маникюр - еще одна классика. С его помощью можно создать не только стильный и дорогой образ, но и визуально омолодить ручки и сделать их более женственными.

Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Прозрачные ногти

Прозрачная база позволит вам быть естественной даже с покрытием на ноготках. Оно будет едва заметно, зато ручки всегда будут выглядеть ухоженными.

Маникюр богатой женщины 2023 / Скриншот Instagram

Ранее УНИАН назвал лучший маникюр на короткие ногти в 2023 году.

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