С этими покрытиями ваши ручки будут выглядеть на миллион.

Специалисты в бьюти-сферы отмечают, что среди богатых девушек популярностью пользуется однотонное покрытие ногтей в классических оттенках. А вот стразы, блестки, рисунки и прочий декор, по их мнению, выглядит уже вульгарно.

Когда-то разноцветные ногти были на пике популярности. Но эксперты обьясняют такой ажиотаж вокруг них тем, что все эти модные штучки тогда только начали появляться на рынке. Однако прошли годы, мода изменилась и требования к рукам бизнеследи тоже.

Итак, какой маникюр носят богатые девушки, чтобы выглядеть на все 100?

Видео дня

Молочная база

Молочная база сейчас на пике популярности. Она идеально смотрится на ручках как зимой, так и летом. С одной стороны она напоминает снег, а с другой - великолепно подчеркивает морской загар.

Красный маникюр

Красный цвет - это классика в маникюре. Однако эксперты советуют делать исключительно однотонное покрытие, так как декор с красным цветом будет выглядеть слишком броско.

Винный маникюр

Винный маникюр чаще всего делают бизнеследи до 40 лет. Перешагнув эту черту, они стараются омолодить свои ручки, покрывая ногти более светлыми оттенками. При этом стоит отметить, что именно винный цвет очень подходит брюнеткам.

Френч

Французский маникюр - еще одна классика. С его помощью можно создать не только стильный и дорогой образ, но и визуально омолодить ручки и сделать их более женственными.

Прозрачные ногти

Прозрачная база позволит вам быть естественной даже с покрытием на ноготках. Оно будет едва заметно, зато ручки всегда будут выглядеть ухоженными.

Ранее УНИАН назвал лучший маникюр на короткие ногти в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: