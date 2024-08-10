Она впервые назвала ее диагноз.

Британская актриса Кира Найтли, которая известна по фильмам "Пираты Карибского моря" и "Гордость и предубеждение", рассказала о неизлечимой болезни дочери.

Она отметила, что девочка страдает дислексией, которая влияет на ее способность писать, читать и понимать прочитанное. Самой актрисе также поставили этот диагноз еще в детстве.

"Мне до сих пор очень сложно читать с листа. Текст действительно скачет, но, по сути, я его записываю и слушаю, и слушаю... Вот так я его учу. А теперь у нас есть ребенок с дислексией, и она делает то же самое. Ее память просто потрясающая", - рассказала Кира на подкасте Ruthie's Table 4.

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Больше подробностей болезни дочери она решила не раскрывать.

Что известно о Кире Найтли

Кира начала сниматься в кино с 1995 года. Популярность Найтли принесли фильмы "Бей, как Бекхэм", "Король Артур", а затем и серия фильмов "Пираты Карибского моря". У нее также есть много престижных наград за свой актерский талант, в частности, за главную роль в киноленте "Гордость и предубеждение" была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса" и является лауреатом премии Ирландского кино и телевидения.

Сейчас Кира вместе с мужем Джеймсом Райтоном воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Эди и 5-летнюю Делайл. У какой именно из девочек неизлечимая болезнь - она не отметила.

Напомним, недавно актер Колин Фаррел рассекретил тяжелую болезнь 20-летнего сына.

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