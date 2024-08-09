Мужчина отметил, что парню нужен специальный уход.

Ирландский актер Колин Фаррелл, который известен по фильмам "Телефонная будка", "Полиция Майами: Отдел морали" и другими киноработами, рассказал о тяжелом заболевании сына Джеймса. Об этом пишет издание People.

Оказалось, что 20-летний парень страдает синдромом Ангельмана. Из-за своего диагноза ему нужен особый уход, ведь болезнь характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, хаотичными движениями и частым смехом.

"Я впервые говорю об этом, и, очевидно, единственная причина, почему я говорю, заключается в том, что я не могу спросить Джеймса, хочет ли он это сделать. Я говорю с Джеймсом так, будто ему 20 лет и он в совершенстве владеет английским языком и иу него есть когнитивные способности, соответствующие возрасту. Но я не могу получить от него конкретного ответа на вопрос, комфортно ему все это или нет, поэтому мне приходится принимать решение, основываясь на знании духа Джеймса", - рассказал Фаррел.

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Актер отметил, что сын его узнает и любит проводить с ним время. Колин вместе со своей экс-супругой и матерью сына Ким Борденейв поддерживают Джеймса и делают все, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

"Когда он впервые начал кормить себя сам, его лицо напоминало картины Джексона Поллока. Но у него получается, он прекрасно кормит себя. Я горжусь им каждый день, потому что считаю его просто очаровательным", - подчеркнул Фаррел.

Что известно о Колине Фаррелле

Колин получил немало престижных премий за свой актерский талант. В частности, он является лауреатом премий "Золотой глобус", MTV Movie Award, Teen Choice Awards и многих других. В 2003 году журнал People назвал его одним из пятидесяти самых красивых людей мира.

Самые известные фильмы с участием Фаррела: "Американские герои", "Важное мнение", "Рекрут", "Годость и слава" и другие киноработы.

Напомним, ранее известный американский режиссер Дэвид Линч сообщил о серьезном заболевании.

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