Кира Найтли / ua.depositphotos.com
Известная актриса Кира Найтли заявила, что сталкивалась с харасментом, как и многие ее знакомые девушки.
"Буквально, я не знаю ни одной женщины, которая бы не подвергалась, например, прощупыванию, или не слышала заявлений, что какой-то парень собирается перерезать тебе горло, или ударить по лицу, или что-то подобное. Такой опыт есть у всех", - рассказала актриса.
Также звезда отметила, что ей не очень легко сниматься в постельных сценах. Более того, она всегда старается быть очень осторожной, чтобы не стать жертвой сексуальных домогательств.
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