Актриса пока не раскрывает подробностей.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая известна по фильмам "Голодные игры", "Люди Икс: Темный Феникс" и "Джой", во второй раз станет мамой. Об этом сообщил представитель звезды в интервью изданию Vogue.

34-летняя Лоуренс на днях засветила заметно округлившийся животик во время ужина в Лос-Анджелесе. На каком сроке беременности актриса - пока неизвестно.

Сама Дженнифер официально не комментировала новость о пополнении в семье. Известно, что они с мужем искусствоведом и директором картинной галереи Куком Марони уже воспитывают двухлетнего сына. Его зовут Сай.

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Что известно о Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс получила известность после роли Китнисс Эвердин в фильме "Голодные игры". За свой актерский талант она получила немало престижных премий. В частности, в 2013 году стала лауреатом премии "Оскар", затем трех премий "Золотой глобус", премии BAFTA и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Также по версии журнала "Forbes" в 2015 году Лоуренс стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

Напомним, ранее известная украинская актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности.

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