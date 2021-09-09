Дополнительные подробности, связанные с беременностью звезды, на данный момент неизвестны.

31-летняя голливудская актриса, звезда "Голодных игр" и "Людей Икс: Темный Феникс" Дженнифер Лоуренс станет мамой.

Для звезды и ее супруга, директора художественной галереи Кука Марони этот ребенок станет первенцем, пишет издание People.

Представитель актрисы подтвердил радостную новость о грядущем прибавлении в беседе с изданием People.

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Отношения Дженнифер Лоуренс и Кука Марони: что известно

Об отношениях пары стало известно в 2018 году. В феврале 2019 года Лоуренс и Марони объявили о помолвке.

Дженнифер и Кук узаконили свои отношения в 2019 году. Церемония бракосочетания прошла в особняке города Ньюпорт, что в Род-Айленде. На свадьбу были приглашены 150 гостей, в числе которых - Адель, Эми Шумер, Крис Дженнер и Эмма Стоун.

Чем известна Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс – американская актриса, получившая известность после роли Китнисс Эвердин в фильме "Голодные игры".

Лауреат премии "Оскар" (2013), трех премий "Золотой глобус" (2013, 2014, 2016), премии BAFTA (2014), двух "Премий Гильдии киноактеров США" (2013, 2014).

В 2015 году стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии журнала Forbes.

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Автор: Ольга Робейко