Она станет мамой во второй раз.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты", "Папик-2", "Три цвета любви" и другим киноработам, беременна во второй раз.

Радостной новостью она решила поделилась в своем Instagram сегодня, 22 сентября. Интересно, что актриса опубликовала видео, на котором танцует зажигательный танец. Анна надела широкую рубашку и сразу не акцентирует внимание на беременности, однако уже в конце демонстрирует свой округлый животик в обтягивающем боди.

"Этот день настал, пришло время открыть тайну...Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", - подписала видео Кошмал.

Какой сейчас срок у актрисы - она не отметила.

Реакция подписчиков

Подписчики и коллеги начали активно поздравлять Анну с предстоящим пополнением.

"Ай класс! Здоровья", - написал актер Арам Арзуманян.

Вай! Поздравляю вас", - добавила актриса Анастасия Цимбалару.

"Поздравляю, дорогая! Пусть все пройдет легко. Я догадывалась давно", - прокомментировала актриса Инна Приходько.

"Радуюсь, что классно чувствуешь себя в этот магический период. Пусть он проходит так же драйвово"

"Ура, это супер новость".

К слову, Анна Кошмал не любит говорить о личной жизни и не показывает публично своего мужа. Известно, что супруги уже воспитывают общего сына Михаила, которому 6 лет.

Напомним, ранее блогер Юлия Верба впервые показала лицо новорожденной дочери.

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