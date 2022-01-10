Знаменитость рассказала, что ничуть не пожалела об отдыхе в таком прекрасном месте.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась своими эмоциями после отдыха в Африке.

"Это было самым крутым решением- провести здесь отпуск! Меня просто рвёт на молекулы от эмоций. Я поехала именно в ту часть Африки, где есть на что смотреть и удивляться!" - написала она на своей странице в Instagram.

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"За два дня побывала в двух национальных парках, увидела стоооолько животных, что даже и не снилось... И все они в естественной среде, и сердце моё не сжимается при виде несчастных животных в клетках. Тут всё иначе: полная свобода и много солнца! Я очень счастлива здесь", - подытожила "холостячка".

Ранее сообщалось, что певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, пережившая драму из-за расставания с победителем реалити Андреем Задворным, улетела отдыхать на Занзибар.

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