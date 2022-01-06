Артистка не рассказала, с кем отправилась на отдых на Занзибар.

Певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, пережившая драму из-за расставания с победителем реалити Андреем Задворным, улетела отдыхать.

Для релакса знамемитость выбрала Занзибар. Об этом свидетельствуют ее "сторис" в Instagram.

Читайте такжеОтвергнутый Огневич финалист "Холостячки-2" показал свою новую девушку (фото)"Я уже заселилась. Конечно, замученная с этими переездами и перелетами. Сейчас бегу на пляж, а потом буду спать", - рассказала Злата и показалась на этих кадрах в купальнике.

Огневич не рассказала, с кем она поехала отдыхать. Возможно, она проведет отпуск наедине.

Напомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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