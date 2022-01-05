Поклонникам совсем не понравились новые фотографии певицы.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографии из нового фотосета.

Звезда позировала в лакированных штанах и оранжевом корсете. Ярким акцентом стало колье, которое блестело на ее шее. В таком образе Огневич похожа на кошечку. Вот только поклонники совсем не одобрили такие фото.

Читайте такжеДобрынин показал новогодний подарок для Квитковой"Кошечки мои любимые! Всех с Новым годом", - подписала кадры Злата.

"Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка", "Злата, зачем себя показывать в таком неудачном ракурсе?", "Ужас", "Треш, а не фото", "Какое неудачное фото", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Злата Огневич засветила грудь в соблазнительной фотосессии.

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