Елизавета Коцюба выложила в Instagram фото с их свадьбы и написала: "Юра прощай, Юра прости".

Супруга пророссийского музыкального продюсера Юрия Бардаша Елизавета Коцюба сделала у себя в Instagram-блоге пост, где опубликовала снимок с их свадьбы. В описании она оставила краткую подпись: "Юра прощай, Юра прости" и добавила хэштег "#українапонадусе".

Возможность комментировать эту публикацию Лиза отключила.

Лиза и Юрий были в браке с августа 2020 года. Для продюсера это второй официальный брак.

Отметим, что недавно сам Бардаш высказался о том, что фраза "Україна - понад усе" якобы имеет фашистские отголоски, за что шоумена остро осудили. По мнению продюсера, данная фраза - аналог высказывания "Deutschland über alles" (Германия – превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

Напомним, из-за пророссийской позиции Юрия певец Wellboy разорвал с ним контракт. Следом за ним сотрудничество прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов.

Также УНИАН писал, что Коля Серга рассмешил сеть сатирическим стихом о путинисте Юре Бардаше.

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