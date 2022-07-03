Украинский музыкант Коля Серга, который присоединился к рядам ВСУ для обороны собственной страны от российских захватчиков, написал короткий стих про Юрия Бардаша.
Бардаш - музыкальный продюсер, который не высказал свою позицию касательно войны в Украине, а недавно сравнил фразу "Україна - понад усе" с фашистким лозунгом.
"Ти сєпар, Юрка, а то все значить
сосать ведмедю твоя задача.
Он суне лапу тобі по гланди,
і ти в ушанці стоїш нарядний", - написал у себя в stories Серга и отметил официальный аккаунт Бардаша.
Отметим, что Юрий также считает, что "потенциал РФ не сравнится ни с одной страной в мире", а Украине стоит капитулировать. Из-за такой позиции певец Wellboy разорвал с ним контракт. Следом за ним сотрудничество с Юрием Бардашем прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов.
Напомним, украинский музыкант Бардаш высказался о войне на Донбассе.