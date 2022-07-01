Продюсер, который долгое время умалчивал свою позицию касательно российского вторжения в Украину, оскандалился своими новыми высказываниями.

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который давно знаменит своей антиукраинской позицией и молчанием о кровожадной войне на территории Украины, снова оказался в центре скандала из-за своих высказываний. На этот раз он сравнил Украину с фашистской Германией.

Свою позицию он высказал в собственном Instagram-блоге. В частности, он считает, что украинская фраза "Україна - понад усе" - это аналог высказывания "Deutschland über alles" (Германия – превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

Бардаш даже устроил у себя в Telegram-канале опрос со словами: "Україна понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?".

По состоянию на 11:50 проголосовало около 4,5 тысяч человек, большинство из которыз отметили, что "Україна – понад усе". 24% выбрали вариант ответа: "Нет, это фашизм!".

Напомним, Wellboy разорвал контракт со своим продюсером Бардашем, который молчит о войне в Украине. Следом за ним сотрудничество с Юрием Бардашем прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов.

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