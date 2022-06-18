Следом за ним сотрудничество с Юрием Бардашем прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов.

Известный украинский артист Антон Вельбой, который прославился под псевдонимом Wellboy, выпустив легендарные композиции "Гуси" и "Вишні", сообщил о прекращении сотрудничества со своим продюсером. Ранее раскруткой артиста занимался основатель продюсерского центра "Kruzheva Music" Юрий Бардаш.

В своем Instagram-блоге певец выложил короткое видео, на котором сказал: "Хочу поблагодарить Юрия за то, что он вкладывал в меня все это время, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, двигаться. Нужно жить, надо петь".

В описании к публикации Wellboy написал: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

От работы с Бардашем также отказался режиссер клипов и автор песен Евгений Триплов. Он записал видеообращение, в котором заявил - твердо решил разорвать все контакты с кем либо из "российской педерации".

"В последнее время мне сбрасывают скрины сторис Юры Бардаша и спрашивают: "А что там Юра?". Я не знаю, что там Юра. Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен озвучить свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды невозможно. Либо Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта, а проект Wellboy должен продолжить существование", - сказал Евгений.

Отметим, с 24 февраля украинец Бардаш не высказал своей позиции касательно войны в Украине. Он находится в Грузии и не сообщал о планах вернуться на Родину.

Напомним, Wellboy представил песню "Ворогів на ножі" в рамках благотворительного тура.

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