Артист поделился, когда у него начнется военная подготовка.

Известный украинский певец, экс-лидер группы "Коррупция" Миша Крупин впервые прокомментировал присоединение к рядам ВСУ. Исполнитель рассказал, в каком подразделении он бы хотел служить.

Как известно, в июле 43-летний артист объявил, что решил пополнить ряды военных. Это было его добровольное решение. Сейчас знаменитость готовится к службе и проходит все необходимые этапы для мобилизации.

По словам Михаила, в сентябре он должен появиться в ТЦК, после чего у него начнется военная подготовка. Пока что Крупин проходит военно-врачебную комиссию. В дополнение, певец признался, что хотел бы служить в главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ.

"Я сам пришел. Сейчас я прохожу ВВК и у меня повестка на 16 сентября. Потом будут учения. Сейчас я решаю, куда пойти, где я могу сделать что-то полезное. На самом деле единственное, что сейчас рассматриваю – это морально-психологическое обеспечение", - поделился исполнитель.

Что известно о Крупине

Артист родом из Харькова. Свою музыкальную карьеру он начал с проекта "Дядя Вася". Параллельно Миша писал песни для различных известных групп, а затем, в 2019 году, стал лидером группы "Коррупция", которая в этом году прекратила свое существование.

Среди самых известных песен проекта "Фам фаталь", "Красный бархат", "Я снова в Харькове". После начала полномасштабного вторжения исполнитель перешел на украинский и начал сольную карьеру. Он выпустил треки "Пароль" и "Тюльпаны". Сейчас Крупин активно помогает ВСУ и часто поет для военных.

Напомним, ранее Миша Крупин рассказал о запугивании от кадыровцев. Артист признался, почему боится выезжать за пределы Украины.

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