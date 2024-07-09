Артист признался, почему боится выезжать за пределы Украины.

Известный украинский певец Миша Крупин, который ранее заявил о закрытии проекта "Коррупция", рассказал об угрозах кадыровцев. Музыкант назвал причину запугиваний.

В интервью для Telegraf, артист признался, что получал постоянные угрозы от кадыровцев из-за своей песни "Дон". Ее он выпустил в начале полномасштабного вторжения РФ. Дело в том, что в композиции Крупин высмеивает чеченского деятеля и фаната диктатора Путина Рамзана Кадырова.

"Из-за "поребрика" начали обижаться и даже угрожать. Песня "Дон" вызвала волну возмущения у кадыровцев, они начали писать в комментариях и обозначать своих "авторитетов", чтобы те обратили внимание. Что интересно, из угроз было понятно, что они знают, где я нахожусь и какая у меня машина. То есть здесь кто-то у них есть", - поделился исполнитель.

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По словам Миши, в безопасности он чувствует себя только в Украине. За ее пределами ему находиться страшно и опасно, ведь за рубежом, в разных частях мира присутствуют кадыровцы и другие представители путинского режима.

Певец говорит, что дважды после 24 февраля 2022 года выезжал из Украины, но каждый раз старался как можно скорее вернуться, чтобы не попасть в неприятности.

"В Украине я в безопасности, а вот за рубежом - большой вопрос. Понимаю, что там я могу столкнуться с различными вражескими элементами. Поэтому не люблю выезжать из страны. Ездил дважды - не понравилось, очень хочется домой", - добавил Крупин.

К слову, свою популярность артист получил в составе группы "Коррупция", которая была создана в 2019 году. Крупин рассказывал, что музыка коллектива создана в стиле джаз, фьюжн блюз, свинг. Среди самых известных песен проекта "Фам фаталь", "Красный бархат", "Я снова в Харькове". После начала полномасштабного вторжения исполнитель перешел на украинский и начал сольную карьеру. Он выпустил треки "Пароль" и "Тюльпаны".

Напомним, ранее Миша Крупин и KOLA рассказали о сложностях в отношениях в новом клипе "Тюльпаны".

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