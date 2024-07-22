Мужчина решил пойти на фронт.

Украинский певец и лидер группы "Коррупция" Миша Крупин пополнил ряды ВСУ. Он решил пойти добровольцем на войну.

43-летний мужчина признался, что думал об этом очень давно. Однако именно сейчас понял, что пришло время стать на защиту своей страны. О своей мобилизации Миша сообщил в своем аккаунте в сети X (Twitter).

"Я доброволец", - лаконично написал Крупин.

Продюсер артиста подтвердила эту информацию и добавила, что Миша еще проходит все нужные этапы для мобилизации.

"На данный момент, уже четыре дня, как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него было ВВК, назначили дополнительное обследование", - пояснила Юлия в комментарии для издания РБК-Украина.

Продюсер добавила, что Крупин почти месяц, как находится в Харькове. Именно туда он поехал, чтобы помогать людям и ближе ездить к военным. Но повестка у мужчины уже есть на руках, поэтому начало его службы уже не за горами.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове - это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина", - процитировала слова артиста Юлия.

Что известно о Мише Крупине

Миша родился и вырос в Харькове. Свою творческую карьеру начал с музыкального проекта "Дядя Вася". Параллельно писал песни для различных известных групп, а позже создал и коллектив "Коррупция".

После начала полномасштабной войны он осудил агрессию РФ и отказался от своих русскоязычных песен. Мужчина активно помогает ВСУ и часто поет для военных.

Напомним, ранее комик Андрей Лузан впервые прокомментировал свою мобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: