Российская звезда Лолита, которая регулярно подыгрывает пропаганде Кремля, высказалась о своем отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Лолита Милявская - уроженка украинского города Мукачево. Несмотря на то, что родилась она именно здесь, карьеру уехала делать в Россию. После начала войны и после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию ее родной страны, звезда неоднократно попадала в центр обсуждения из-за своих пропагандистских речей. Например, она рассказала, как якобы ее маму в Киеве избили за русский язык. Артистка уверяла, что это случилось несколько лет назад, но она не хотела об этом говорить по просьбе мамы.

Сейчас в интервью росСМИ Лолита заявила, что не планирует покидать Россию, ставшую для нее родной:

"Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все".

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Также артистка вспомнила свое знакомство с Владимиром Зеленским. Тогда он еще был в шоу-бизнесе:

"Я была влюблена в Зеленского, как в лучшего продюсера. Но он для меня - это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой".

Милявская отреагировала также на обвинения в предательстве своей страны. Звезда заявила, что это Украина ее предала:

"Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут: "Вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка".

Напомним, Лолита заявила, что считает себя военнообязанной.

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