Российская певица с украинскими корнями Лолита сообщила о важном решении.

Российская певица Лолита, которая родилась в Киеве, сейчас находится в туре по РФ. Несмотря на то, что ее коллеги на фоне новостей о мобилизации массово начали отменять свои концерты, сама певица считает своим долгом выступать и дарить людям музыку. Свои концерты Лолита сравнила с сеансом у психотерапевта.

"Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли. Потому что считаю работу свою и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника - худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику", - сказала Лолита в своем блоге.

Она говорит, что очень многие люди сейчас нуждаются в ее выступлениях, так как у них подорвана психика.

Видео дня

"Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты", - добавила пропагандистка.

Позиция Лолиты

Российская певица с украинскими корнями подыгрывает пропаганде. Так, в июле этого года она записала видеообращение и вспомнила, как ее маму в Киеве якобы избил "националист". Если верить знаменитости, данная история произошла шесть лет назад, но ей не придали огласки, чтобы не раздувать конфликт.

Напомним, постаревшая Лолита вышла на сцену в купальнике и устроила ругань с матами.

Вас также могут заинтересовать новости: