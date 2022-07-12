Российская эстрадная певица, которая родилась в украинском городе Мукачево, высказала свою позицию касательно войны в Украине.

Певица Лолита Милявская записала видеообращение, где рассказала о том, что россияне благодарят ее за то, что она остается в РФ. Также звезда вспомнила, как в Болгарии поклонница спросила у нее, за что артистка так ненавидит украинцев. В ответ на это Лолита вспомнила историю, как ее маму в Киеве якобы избил "националист".

История, по словам Милявской, произошла еще шесть лет назад. Но та о ней умалчивала, потому что попросила мама.

"В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии - микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві". Это было 6 лет назад. Мама очень просила меня не поднимать никаких скандалов, потому что она всю жизнь живет в Киеве", - сказала Милявская.

В то же время она возмутилась мнению о том, что она якобы ненавидит украинцев. Говорит - в Украине имеет много близких людей и хороших друзей.

"Меня настолько потрясает отсутствие любой дипломатичной риторики друг с другом. Чем громче, чем оскорбительнее, тем лучше. Но нервная система у всех одинаковая, поэтому для меня эта тема закрыта. Говорить плохо о своих украинских друзьях я не буду, они у меня остались, и это большое счастье, когда у тебя много лет есть друзья", - подчеркнула Лолита.

Исполнительница песни "На Титанике" подписала свое видео в Instagram так: "Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем трёп по телефону. Не переживайте. Не разрешайте себе оскорбления ни в чей адрес. Берегите психику - самый важный инструмент нашего тела. Думайте о том, что вы сможете всё, и от вашего труда и настроения зависит целый мир!".

Напомним, в июне молчунью Лолиту захейтили за отдых в Турции.

Также УНИАН писал, что Лолита похвасталась новой прической, пока в Украине убивают детей.

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