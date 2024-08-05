Мужчина написал эмоциональное сообщение.

Украинский боксер Вячеслав Узелков впервые написал сообщение в соцсети после публичной критики от 15-летнего сына и его заявления об отречении от отца.

Мужчина отметил, что его вспоминают те, кому "трудно жить", вероятно намекая на бывшую жену финтнес-тренера Марину Боржемскую. Также он опубликовал фото со своей избранницей и показал обручальное кольцо на ее руке.

"Любовь есть, все остальные, кому трудно жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение, если вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком", - написал Узелков в своем Instagram.

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К слову, Вячеслав Узелков и Марина Боржемская прожили более 20 лет в браке. У них родилось двое общих детей: сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году пара скандально развелась. Позже фитнес-тренер рассказывала, что боксер не участвует в воспитании детей и сам не инициирует с ними встречи. Известно, что в прошлом году мужчина сделал предложение новой избраннице.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков объяснил, почему скрывает свою невесту.

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