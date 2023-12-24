Он считает, что счастье любит тишину.

Тренер шоу "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Узелков недавно сообщил радостную новость - он сделал предложение своей избраннице и вот-вот у них должна состояться свадьба.

Известно, что они вместе уже несколько лет. Однако ее личность боксер скрывает, также он неохотно делится подробностями своей новой любовной истории.

На своей странице в Facebook он объяснил, почему никого не хочет пускать в свою личную жизнь.

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Так, Василий Вирастюк поинтересовался у Вячеслава, кто та девушка, на которой он решил жениться. Однако Узелков ответил достаточно лаконично:

"Я уже показывал одну и говорил на вселенную. Она меня кинула и послала. Поэтому никому ничего о ней".

Этим ответом он намекнул на свою экс-супругу Марину Боржемскую, с которой несколько лет назад развелся. Известно, что у них есть двое детей, однако, как рассказывала Марина в многочисленных интервью, Вячеслав не принимает участия в их воспитании.

"Мне так не хочется это комментировать, и собственно, нечего комментировать. И потому я не хочу обсуждать человека, которого нет, не было и не будет. Но, как всегда – благодарю его за замечательных детей", - отметила Боржемская.

Напомним, ранее ведущий Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка.

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