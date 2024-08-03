Парень раскритиковал действия боксера.

Сын боксера Вячеслава Узелкова и фитнес-тренера Марины Боржемской - Роберт - публично раскритиковал своего отца.

Так 15-летний парень в своем Instagram откровенно написал об их отношениях. По словам Роберта, боксер сам не хочет поддерживать связь с ним и постоянно угрожает их семье.

"Мой отец - Вячеслав Узелков, и я хочу рассказать, как он выполнял свои родительские обязанности. Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников - это нормально для него, обзывать меня - также нормально, и даже обзывать друзей моей семьи - тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло. О том, что меня не пускают к нему - это вранье. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне причинил. Надеюсь, что люди, которые увидят это сообщение и поддерживали его, опомнятся", - написал Роберт.

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Также он добавил, что его терпение лопнуло. Парень не желает больше ничего видеть и слышать об отце. И подчеркнул, что больше терпеть Вячеслава никто не будет, поэтому обратился к нему так:

"Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся, ты сделал мне только комплексы и боль. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты скажешь, а я".

К слову, Вячеслав Узелков и Марина Боржемская прожили более 20 лет в браке. У женщины было три выкидыша, однако позже у них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году пара скандально развелась.

Напомним, недавно Вячеслав Узелков сделал резкое заявление об экс-супруге Марине Боржемской.

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