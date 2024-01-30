Женщина говорит, что ее не интересует личная жизнь боксера.

Фитнес-тренер Марина Боржемская впервые прокомментировала помолвку своего бывшего мужа, боксера Вячеслава Узелкова, который до сих пор не показывает новую возлюбленную.

"Мы не общаемся, поэтому я не смогла его поздравить, но дети его поздравили, потому что имеют свое общение между собой в Вайбере", - сказала Марина в программе "Тур по звездам" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Также Боржемская добавила, что после развода, который был уже 5 лет назад, им не удается наладить общение с экс-супругом.

"Нужно, чтобы этого хотели оба человека. В нашем союзе обе стороны не хотят. Сначала я хотела, а потом поняла, что мне это не нужно. Если человек не хочет, то я не буду настаивать, приглашать его дружить", - отметила женщина.

Она также сказала, что их совместные дети - 15-летний сын Роберт и 10-летняя дочь Оливия - постоянно с ней и отец не инициирует встреч с ними.

"Они всегда готовы раньше были, а сейчас сами уже не хотят этого", - подчеркнула Марина.

Женщина добавила, что Узелков пока не знакомил детей с новой избранницей.

"Для этого нужно желание отца еще. Так что нет, они не знакомы. Для этого нужно общение, чтобы были между ними какие-то отношения. Его нет, поэтому нет желания ни у кого", - сказала фитнес-тренер.

Марина подчеркнула, что ее не интересует личная жизнь Вячеслава, но если все у него будет хорошо, она только порадуется.

"Если пригласит на свадьбу, то дети пойдут, а я нет", - ответила женщина.

Напомним, недавно Марина Боржемская рассказала, почему долго не решалась уйти от Вячеслава Узелкова. Марина сказала, что это была ее жертвенность. Женщине было жаль боксера после инсульта и она бы никогда не покинула его в таком состоянии. Они прожили вместе 20 лет и после развелись.

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