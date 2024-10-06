Блогер говорит, что пытается принять все сложные ситуации и не отчаиваться.

Скандальный украинский блогер Александр Волошин, который этим летом сбежал за границу, ответил, боится ли, что его подадут в международный розыск. Мужчина по-философски высказался на эту тему.

Как известно, журналистка Рамина Эсхакзай провела расследование и выяснила, что Волошин незаконно пересек границу 31 июля. Интервьюерка заявила, что блогер выехал из Украины под видом водителя микроавтобуса. Позже она передала собранные доказательства в полицию, и сейчас правоохранители изучают ее материалы. Тогда Рамина отмечала, что побег может грозить Александру международным розыском.

Звезда сети отреагировал на новость и высказался об этом, записав видео в свой TikTok. Блогер, в частности, сказал, что не боится международного розыска и добавил, что принимает все ситуации в жизни такими, как они есть. Также Александр указал, что свобода - это самое ценное для него. Без нее, мол, люди - это "животные, закрытые в зоопарке".

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"Конечно, я буду бороться до конца за свою свободу. Но понимаю - если обстоятельства таковы, что ты не можешь их изменить, то их просто надо принять. Даже в железной клетке можно найти счастье, можно научиться радоваться мелочам", - сказал беглец.

В дополнение, он решил процитировать строки из книги психотерапевта Виктора Франкла "Сказать жизни да" и намекнул, что не будет отчаиваться и будет искать выход из любой ситуации.

"Он сказал такую штуку, что в концлагере сначала ломались те, кто верили, что скоро это все закончится. Потом ломались те, кто верили, что могут оттуда выбраться. Выживали те, кто просто смирились с обстоятельствами и начали искать счастье в мелочах", - рассказал Волошин.

К слову, о своем побеге блогер сообщил в августе этого года. Тогда он отметил, что находится в Польше, а позже стало известно, что мужчина поселился в Испании. Сейчас там Волошин занимается поиском жилья. После своего выезда инфлюенсер записал видео и опубликовал его на YouTube. В нем он попытался оправдаться за свой побег и занялся поиском "виновных". По его словам, причиной выезда стала якобы так называемая система, царящая в Украине. Он добавил, что вернется на родину тогда, когда эта система изменится.

Напомним, ранее Сергей Притула разнес Александра Волошина. Волонтер прокомментировал его скандальное видео в сети.

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