Волонтер прокомментировал скандальное видео Александра в сети.

В прошлом известный ведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула эмоционально высказался об украинском блогере Александре Волошине, который сбежал за границу. Знаменитость прокомментировал скандальное видео инфлюенсера "Кто предатель".

В августе этого года Волошин признался, что уехал из Украины. Звезда сети записал видео и назвал "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал за границу якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину.

Волонтер резко осудил поступки блогера и отметил, что не разделяет позицию беглецов, которые находясь в Европе или США, начинают критиковать украинскую власть и законы. А что касается ролика Волошина, то Притула считает, что он буквально пропитан манипуляциями:

Видео дня

Меня раздражают те, кто выскочил из Украины тем или иным способом и, сидя за границей, записывает ролики, в которых критикует ТЦК, силы обороны, мобилизуемся не так, воюем не так, у власти не те... Волошин записал видео, которое называется "Кто враг" или "Кто предатель"... И это, на самом деле, ужасное видео. Я смог его посмотреть минут 10. Там манипуляция на манипуляции. Потом я смотрю - два миллиона просмотров. Думаю, надеюсь, вы смотрели это не потому, что вы разделяете это мнение.

Общественный деятель возмущен действиями известных украинцев за рубежом. По его мнению, после побега они бы лучше направили свои силы и финансы на помощь государству, а не на поиск "виновных".

"Я просто не понимаю этой логики. Ну ты уже выскочил, ты сидишь в какой-то безопасной европейской стране, пользуясь какими-то льготами и социальными выплатами, которые тебе дают налогоплательщики той страны. И ты, уже сидя за границей, что-то чирикаешь и лаешь на государство, которое каждый день страдает от обстрелов и гибнут люди? Может, клюв надо закрыть и донатить на ВСУ, принося пользу?" - высказался Сергей.

Напомним, ранее Александр Волошин после побега из Украины сделал новое заявление. Он ответил, где сейчас находится.

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