Сергей Притула возмущен действиями известных украинцев за рубежом / коллаж УНИАН

В прошлом известный ведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула эмоционально высказался об украинском блогере Александре Волошине, который сбежал за границу. Знаменитость прокомментировал скандальное видео инфлюенсера "Кто предатель".

В августе этого года Волошин признался, что уехал из Украины. Звезда сети записал видео и назвал "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал за границу якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину.

Волонтер резко осудил поступки блогера и отметил, что не разделяет позицию беглецов, которые находясь в Европе или США, начинают критиковать украинскую власть и законы. А что касается ролика Волошина, то Притула считает, что он буквально пропитан манипуляциями:

Видео дня

Меня раздражают те, кто выскочил из Украины тем или иным способом и, сидя за границей, записывает ролики, в которых критикует ТЦК, силы обороны, мобилизуемся не так, воюем не так, у власти не те... Волошин записал видео, которое называется "Кто враг" или "Кто предатель"... И это, на самом деле, ужасное видео. Я смог его посмотреть минут 10. Там манипуляция на манипуляции. Потом я смотрю - два миллиона просмотров. Думаю, надеюсь, вы смотрели это не потому, что вы разделяете это мнение.

Сергей Притула / Скриншот Instagram

Общественный деятель возмущен действиями известных украинцев за рубежом. По его мнению, после побега они бы лучше направили свои силы и финансы на помощь государству, а не на поиск "виновных".

"Я просто не понимаю этой логики. Ну ты уже выскочил, ты сидишь в какой-то безопасной европейской стране, пользуясь какими-то льготами и социальными выплатами, которые тебе дают налогоплательщики той страны. И ты, уже сидя за границей, что-то чирикаешь и лаешь на государство, которое каждый день страдает от обстрелов и гибнут люди? Может, клюв надо закрыть и донатить на ВСУ, принося пользу?" - высказался Сергей.

Напомним, ранее Александр Волошин после побега из Украины сделал новое заявление. Он ответил, где сейчас находится.

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