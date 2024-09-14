Журналистка провела расследование и выяснила все детали побега скандалиста.

Украинский блогер и журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла, как скандальный блогер Александр Волошин сбежал из Украины в июле этого года. Интервьюер провела расследование и отметила, что его выезд был давно спланированной акцией.

Рамина на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором собрала все доказательства, что на самом деле Волошин незаконно пересек границу. Выяснилось, что беглец выехал 31 июля под видом водителя микроавтобуса. Его данные были внесены в систему "Шлях" и он смог без проблем пересечь границу во время войны.

За некоторое время до этого он распродал свою недвижимость в Украине, а машины вывез за границу. Также Александр перестал декларировать свои доходы.

"С апреля Александр Волошин перестал декларировать свои доходы. В начале июня он вывез из Украины свой первый Мерседес и вернулся на попутке. 2 июля он продал свою квартиру. По информации из источников из правоохранительных органов Александр Волошин выехал из Украины 31 июля 2024 года. Он следовал, как водитель микроавтобуса от субъекта хозяйствования, который имеет лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам. А 1 августа его мама вывезла его второй мерседес. 18 августа 2024 года бабушка и дедушка выехали из страны", - рассказала Рамина.

Журналистка убеждена, что выезд блогера был давно спланированным. В мае этого года Эсхакзай выпустила интервью с Волошиным и она говорит, что еще тогда он проговорился, что планирует ехать туда, но якобы для помощи ВСУ. Однако интервьюерка отмечает, что это было лишь прикрытием для побега.

"Он выехал с помощью коррупции, не платил налоги, не декларировал полностью свои доходы. Выехал за границу через непонятную фирму. Очевидно, выезд Александра Волошина за границу был спланированной акцией с вывозом автомобилей, с продажей квартир, даже во время интервью он несколько раз упомянул об Испании. Мама вывезла его машину, сам он обставил все так, будто здесь ему угрожала опасность. Очень хорошо спланированный план побега, все так, чтобы найти оправдание своему позорному поступку", - подытожила блогерша.

Напомним, ранее Сергей Притула разнес блогера Волошина, который сбежал за границу. Волонтер прокомментировал скандальное видео Александра в сети.

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