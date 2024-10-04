Правоохранители работают с доказательствами, которые собрала журналистка Рамина.

За скандально известного украинского блогера Александра Волошина, который летом этого года сбежал за границу, взялась полиция. Правоохранители сейчас анализируют все доказательства о незаконном пересечении границы инфлюенсером.

Об этом сообщила украинская журналистка и интервьюер в комментарии проекту "Утро в большом городе". Как известно, именно Рамина собрала доказательства о побеге Волошина из Украины.

В сентябре она выпустила видео с расследованием выезда блогера, в котором рассказала, что он пересек границу под видом водителя микроавтобуса транспортной компании, то есть, нелегально. Позже журналистка передала все доказательства правоохранителям, и теперь они прорабатывают все материалы.

Видео дня

"Я знаю, что я права. У меня есть все доказательства. Полиция работает с доказательствами, которые я собрала. Поскольку такой блогер как Александр Волошин привык шутить, пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может грозить ему международным розыском. Надо знать границы, где можно шутить, а где нет, особенно, когда ты знаешь, что ты врешь", - заявила Рамина.

Что известно о побеге Волошина

В августе этого года Волошин признался, что уехал из Украины. Хотя Рамина утверждает, что он пересек границу 31 июля. Звезда сети записал скандальное видео "Кто предатель?" и попытался найти "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину. Сейчас он находится в Испании.

После скандального видео Александра Рамина выпустила свой ролик, где отметила, что блогер давно планировал свой выезд. Она выяснила, что он заблаговременно продал недвижимость в Украине и вывез машины за границу, а сам уехал благодаря коррупционным схемам.

Напомним, ранее Александр Волошин отреагировал на расследование Рамины о его побеге. Он обвинил журналистку во лжи.

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