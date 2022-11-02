Телеведущий подчеркнул, что принципиально не ищет работу за границей.

Телеведущий и блогер Анатолий Анатолич пожаловался на низкий доход из-за войны в Украине. Он потерял работу на телевидении, а YouTube-блог почти не приносит денег. Ранее он рассказывал, что живет во Франции на выплаты для беженцев. Туда он выехал как многодетный отец.

Сейчас в своем Instagram-блоге Анатолич написал:

"Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам. Я много работаю, немного зарабатываю, хотя мог бы пробовать зарабатывать за границей. Но я продолжаю делать то, что сейчас делаю. Заработаю потом".

Шоумен напомнил, что сейчас выполняет очень важную функцию - несет оборону на информационном фронте:

"Сейчас весь шоу-бизнес объединен для общей победы. И это не геройство. Это единственный способ нам всем выжить. Победить. Проигрыш в этой войне будет означать исчезновение нашей страны, которую мы любим, в которой зарабатываем, в которой работаем и мечтаем жить".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич поделился, что во Франции его семья в качестве беженцев получает до 2 тысяч евро помощи, бесплатные продукты и жилье.

Также УНИАН писал, что Анатолий Анатолич ответил, почему не перевез семью в Украину и живет на две страны.

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