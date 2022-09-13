Украинский телеведущий Анатолий Анатолич с семьей покинул Киев практически сразу после того, как Россия начала его активно бомбить в феврале 2022 года. С тех пор он уже неоднократно возвращался в Украину, но его семья продолжает жить за границей. У себя в Instagram-stories Анатолич ответил, почему не перевозит семью домой.
"Вот главная причина, почему я решил не возвращать детей домой: они там не слышат сирены, они продолжают обучение в хорошей школе, они там в безопасности. Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Надеюсь, до конца года я смогу вернуть семью домой, но пока решение такое", - поделился шоумен.
Сам же Анатолий Анатолич время от времени посещает Киев. За границу ему разрешают выезжать как многодетному отцу - он воспитывает троих детей. Ввиду работы в украинской столице он пытается жить между двумя странами.
"Достаться из Киева в Париж и обратно в среднем выходит 11-12 тысяч гривен. Поезд из Варшавы в Киев — 3,2 тысячи гривен, перелет в районе 8 тысяч гривен", - рассказал телеведущий.
Напомним, стало известно как живет беженец Анатолич во Франции. Так, он получает до 2 тысяч евро помощи, бесплатные продукты и жилье.
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