По словам ведущего, сейчас им с семьей "дешевле" живется, чем в Украине.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который сейчас находится в статусе беженца во Франции, рассказал, что его семья в месяц получает около 2 тысяч евро помощи, бесплатные продукты и жилье.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Мы в статусе временных беженцев. Он дается на полгода – у нас до сентября. У нас семья из семи человек: трое детей и четверо взрослых. В месяц выплаты на нашу семью около 2 тысяч евро, – рассказал он. – Как сейчас живет моя семья там – это дешевле, чем жить в Украине".

По словам Анатолича, 500 евро помощи он отдает на ВСУ, еще 500 евро – семье французов, которая приняла их в своем доме бесплатно, остальные деньги – тратит на бензин и продукты, хотя, кроме всего прочего, они ходят за бесплатными продуктами.

Анатолич добавил, что его семья как многодетная, могла получить единоразовую материальную помощь в размере 600 евро, но он решил "не наглеть".

Ранее Анатолий Анатолич и его жена Юла вспомнили первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, и они решили быстро собраться и вывезти своих детей.

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