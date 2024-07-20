Мужчину захейтили в сети.

Украинский блогер Сергей Лукьянюк, больше известный как Леон 13, отреагировал на убийство языковеда и экс-депутата Ирины Фарион в пятницу, 19 июля. Звезда сети дерзко высмеял смерть профессора.

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале опубликовал реакцию Леона на гибель языковеда. Мужчина накануне распространил голосовое сообщение в Telegram. Он, как и большинство знаменитостей, прокомментировал смерть Фарион.

Его реакция на жестокое убийство была лаконичной. Сергей спел строки из известной немецкой песни о пиве "Was wollen wir trinken".

"Вы слышали, что Ирину Фарион убили? Я хотел бы оставить свой комментарий об этом человеке и сказать просто Was wollen wir trinken...", - сказал блогер и начал напевать строки из композиции.

На вызывающее поведение инфлюенсера отреагировал Беспалов. Он осудил высказывания Леона и подчеркнул, что какой бы ни была позиция человека, отбирать у него жизнь, не имеет права никто.

"Леон, милый смотри. Утром это голосовое услышит дочь Ирины Дмитриевны, ее семья и даже публичный м*н*т Демину, который ты будешь делать ему на интервью не поможет. Да да, Славик имеет рабочие планы на Леона. Все могу понять, но насмехаться над убийством пожилого человека - поплатишься карьерой", - написал Богдан.

Позже Леон удалил голосовое сообщение с канала и даже успел прокомментировать свои действия. На блогера полился хейт в сети, поэтому он вышел на связь в Instagram. Сергей объяснил свою реакцию на убийство Фарион и высказался о ней.

"Чем конкретно мне она (Ирина Фарион - УНИАН) не нравилась? Она мне не нравилась тем, что она говорила, что человек, который говорит по-русски до сих пор, это просто биомусор. Я считаю, что надо поощрять украинцев, других, кто еще не говорит на украинском, совсем по-другому, стимулировать их, чтобы они хотели переходить на украинский. Хвалить, говорить, просить. Должен быть совсем другой подход, если ты еще и политик. Сделать все, чтобы украинский стал трендом", - отметил Леон.

Как известно, неизвестный мужчина во Львове 19 июля выстрелил в Фарион прямо посреди улицы. Профессора госпитализировали с огнестрельным ранением в голову. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но не смогли спасти языковеда. Ирина умерла из-за несовместимых с жизнью ранений.

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник после убийства Фарион обратился к украинцам.

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