Поклонники уже оценили новую работу певицы.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Анна Тринчер презентовала новую песню "Бар за баром". Певица продолжает делиться историей своей трансформации, которая изменила ее полностью.

"Бар за баром" - композиция, рассказывающая о завершении длительных отношений, где чувства уже забыты, общение потеряло свою суть, а любовь, которая когда-то украшала две половинки, превратилась в пепел.

"Последние упоминания о прошлых отношениях уже адресованы огню. "Бар за баром" это способ напомнить себе, что теперь мы отдельные личности: "Теперь есть только я и есть только ты - вместе нас не существует". Однако работа передает намерение доказывать себе, что я заслуживаю всего, чего хочу, и я это получу. Благодаря себе, что в определенный момент жизни не потеряла свою женскую силу, цель и желание быть услышанной, я имею возможность делиться со слушателем своей жизнью, особенно, превращая ее в творчество", - делится певица.

Предыдущие работы Анны приобрели большую популярность в социальных сетях и не одну неделю держались на верхушках всех чартов. Певица и в дальнейшем стремится удивлять слушателя и открывать ему новую себя.

Кстати, в новой видеоработе Тринчер появилась в очень откровенном образе и станцевала на коленях мужчины.

Реакция слушателей

"Это тот случай, когда девочка выросла! Поделилась именно тем, что в душе через творчество, через песню... Чтобы каждый мог почувствовать то состояние, "прочитать" между строк. Это новая ступенька и новая вершина в той новой Ане, которая познала себя, приняла себя и позволила себе..."

"Так уж случилось, что мы - не Голливуд... Но эта работа ничем не хуже Арианы Гранде, Рианны или еще там кого-то заморского"

"Волошин после этого клипа снова впадет в депрессию, клип и текст держал на одном дыхании до конца, мурашки... Очень-очень талантливая девочка... У тебя все будет только самое лучшее"

Напомним, автор хита "Волошковий цвіт" едва не утонула во время съемок нового клипа.

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