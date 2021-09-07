Артистки словам коллег о харассменте со стороны Меладзе не верят.

В сети до сих пор не утихают слухи вокруг имени известного продюсера Константина Меладзе, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Читайте такжеОля Полякова жестко ответила Меладзе, назвавшему ее фриком (видео)Поэтому журналисты программы ЖВЛ решили спросить участниц группы "ВИА Гра" об их отношении к этому скандалу.

Так, артистки словам коллег о харасменте не верят.

"Нападение - удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом, смеемся... И знаем, какой это человек на самом деле", – сказали они.

Смотрите видео с 09: 44

Скандал вокруг Меладзе: кто его обвинил в домогательствах

В апреле этого года Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим. На уточняющий вопрос о том, какие именно условия во время сотрудничества ставил ей Меладзе, певица отвечала уклончиво. Через месяц опальная звезда заявила, что ее слова перекрутили.

Позже известная певица Оля Полякова сделала громкое заявление, сообщив, что продюсер Константин Меладзе также предлагал ей интим за продвижение карьеры. "Я хочу заявить, что я верю Ане Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить такое предложение... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать", - заявила артистка.

Автор: Ольга Робейко