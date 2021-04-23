Они начали сотрудничество во время записи песни "Верни мне мою любовь" в 2007 году.

Певица Ани Лорак рассказала о том, в каких отношениях пребывала с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

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Они начали сотрудничество во время записи песни "Верни мне мою любовь" в 2007 году.

У них произошёл конфликт, после которого продюсер перестал отвечать на звонки Лорак.

«Я думаю, где-то Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но я всегда была человеком с достоинством, со своими понятиями. Это, наверное, с интерната. И тот путь развития, который он мне предлагал, мне не подошел. В какой-то момент он мне сказал: “Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама”. Дальше он просто оборвал все трубки телефона и запретил всем знакомым со мной общаться. Потому что я не приняла условия его работы», - рассказала певица.

На уточняющий вопрос о том, какие именно условия ей поставил Меладзе, Лорак сказала, что не хочет об этом говорить.

«Они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем все. Этот момент: “на что ты готов пойти в жизни ради популярности, известности и так далее”. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам и они были готовы, а я не готова», - сказала Лорак.

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Автор: Людмила Жерновская