Певица заявила, что ее слова неправильно трактовали.

Опальная певица Ани Лорак ранее в одном из интервью намекнула, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. Сейчас же она уверяет, что ее слова неправильно трактовали.

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В своем Instagram звезда написала пост, в котором выступила в защиту продюсера. Также она попросила оставить эту тему в покое и больше ее не обсуждать.

"Мы с вами живем в эпоху общественного осуждения, где можно извратить и исказить любое слово. Так и произошло недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе", - написала Лорак.

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Автор: Диана Могилевич