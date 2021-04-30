Артистка записала видеообращение в поддержку Ани Лорак.

Известная певица Оля Полякова сделала громкое заявление, сообщив, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интим взамен на продвижение карьеры.

Данное заявление Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Своим признанием Полякова решила поддержать Ани Лорак, которая недавно также рассказала о харасменте со стороны Меладзе.

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать", - заявила Полякова.

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Она также призвала Ани Лорак "не оправдываться ни перед кем":

"Правда должна звучать, потому что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин", - резюмировала певица.

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Автор: Екатерина Лиманская