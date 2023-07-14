Ребенок передал деньги на ВСУ, а также добавил записку.

Украинский певец Монатик показал, что получил от маленького ребенка. Девочка из Сум передала артисту открытку с деньгами и запиской.

"Дорогой Монатик! Прошу, передай мой маленький вклад в нашу победу. Слава Украине. Алиса, 7 лет, город Сумы", - написала фломастером девочка.

В забавной открытке с "глазами" и "нотками счастья" она передала 500 гривень. Поступок ребенка умилил Монатика, а потому он посвятил этому новый пост на своей странице в Instagram.

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"Трудно слезы остановить, когда в руки попадают такие письма. Это огромный вклад! Спасибо родителям за такое воспитание. У нас невероятное будущее. Алисочка! Уже все передали. Спасибо за большое сердце, ноты счастья и добрые дела", - написал певец.

В комментариях фаны отметили, что их так же очень растрогало это письмо. Пользователи пишут, что гордятся украинцами и верят в победу, ведь с такими детьми иначе не может и быть. Также комментаторы отметили:

"Храни Бог наших людей, которые воспитывают таких деток"

"Так жаль, что дети должны думать об этом"

"Сумы. Моя маленькая землячка! Будущее нации".

Монатик - последние новости

Напомним, недавно Монатика "заклевали" за концерт в день обстрела Днепра. Впрочем, певец резко ответил. Он обратился к хейтерам и написал: "Надеюсь, вы написали это всем, кто дал концерт".

Впоследствии певец Коля Серга жестко "разнес" Лободу, Потапа и Барских. "Под удар" попал и Монатик. Но потом Серга извинился. Он объяснил, что ошибался, когда добавил артиста в свой список звезд, которым стоит набраться смелости и стать честными.

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