Украинский певец Коля Серга жестко "разнес" артистов, таких как Светлана Лобода, Дима Монатик, рэпер Потап и Макс Барских. Он отметил, что они хотят получать доверие от фанов, однако им не хватает правды.
"Доверие невозможно требовать. Его можно заслужить. А для этого нужно увидеть и услышать людей. Узнать, в чем нуждаются, чего хотят они, а не пытаться впарить то, чего хочешь ты. Иначе будет только сопротивление и еще большее отторжение", - заявил Серга.
По словам певца, некоторые песни украинских артистов удивляют. Он вспомнил трек Барских "Мамо, не плач". В нем он поет о том, что обязательно вернется.
"Проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды. Когда Макс Барских поет "Мамо не плач, я повернусь" - ощущение, что его мама очень сильно волнуется, когда Макс на гастролях. Но он обязательно вернется, у него команда профессионалов, которые рассчитывают всю логистику", - рассказал Серга.
"Досталось" и Монатику с Потапом. Они, по мнению Серги, должны были бы честно признаться, что им было страшно. Певец отметил, что такое откровенное признание получило бы положительную реакцию от фанов.
"Если бы Монатик или Потап честно сказали: "Я испугался. Пока была опасность, я уехал за границу. Я напуган и не могу быть образцом для подражания для своей аудитории. Я не могу справиться..." - это вызвало бы уважение. И не просто уважение, это бы лечило общество", - добавил Серга.
Также певец высказался о Лободе, которая недавно попала в скандал из-за концерта в Харькове. Серга отметил, что ей стоит признать многое, и это касается не только ее работы в РФ.
"Если бы Лобода вышла и сказала: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя, обращала внимание только на себя, на свою карьеру и ориентировалась только на тех, кто восхищался мной. Сейчас я понимаю, что ошибалась. Но я ошибалась не только в том, что работала с РФ. Но и в том, что не видела по своему отражению людей", - пояснил певец.
В комментариях фаны поддержали мнение Серги. Они пишут, что действительно хотят видеть и слышать больше правды от артистов. Впрочем, некоторые комментаторы начали защищать артистов, о которых говорил Серга. Также комментаторы отметили:
- "Коля, ты очень крутой! И честный, откровенный, настоящий и морально сильный! Спасибо тебе за все твои высказывания!"
- "Базу говоришь, но к сожалению не все готовы идти на такое. Лобода не признала ошибок, и сейчас ведет себя так, будто она выше всех"
- "Извините, но это так несправедливо, что я оставлю возмущенный комментарий. Вчера Монатик был в Кременчугском госпитале и военный подарил чашку, которую мы в этот же вечер разыграли на благотворительном аукционе".
Новый скандал вокруг Лободы
Недавно Лобода публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". 16-летняя харьковчанка пришла на концерт певицы и высказала свою позицию. Лобода же говорила о "зомбированности" и даже спрашивала, кто дал девочке деньги за ее протест.
Впоследствии певица извинилась перед девочкой. Лобода заявила, что в тот момент якобы была на эмоциях, поэтому позволила себе сказать лишнего.