Певец отметил, что артисты не могут рассчитывать на доверие, если "впаривают" людям то, что им хочется.

Украинский певец Коля Серга жестко "разнес" артистов, таких как Светлана Лобода, Дима Монатик, рэпер Потап и Макс Барских. Он отметил, что они хотят получать доверие от фанов, однако им не хватает правды.

"Доверие невозможно требовать. Его можно заслужить. А для этого нужно увидеть и услышать людей. Узнать, в чем нуждаются, чего хотят они, а не пытаться впарить то, чего хочешь ты. Иначе будет только сопротивление и еще большее отторжение", - заявил Серга.

По словам певца, некоторые песни украинских артистов удивляют. Он вспомнил трек Барских "Мамо, не плач". В нем он поет о том, что обязательно вернется.

"Проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды. Когда Макс Барских поет "Мамо не плач, я повернусь" - ощущение, что его мама очень сильно волнуется, когда Макс на гастролях. Но он обязательно вернется, у него команда профессионалов, которые рассчитывают всю логистику", - рассказал Серга.

"Досталось" и Монатику с Потапом. Они, по мнению Серги, должны были бы честно признаться, что им было страшно. Певец отметил, что такое откровенное признание получило бы положительную реакцию от фанов.

"Если бы Монатик или Потап честно сказали: "Я испугался. Пока была опасность, я уехал за границу. Я напуган и не могу быть образцом для подражания для своей аудитории. Я не могу справиться..." - это вызвало бы уважение. И не просто уважение, это бы лечило общество", - добавил Серга.

Также певец высказался о Лободе, которая недавно попала в скандал из-за концерта в Харькове. Серга отметил, что ей стоит признать многое, и это касается не только ее работы в РФ.

"Если бы Лобода вышла и сказала: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя, обращала внимание только на себя, на свою карьеру и ориентировалась только на тех, кто восхищался мной. Сейчас я понимаю, что ошибалась. Но я ошибалась не только в том, что работала с РФ. Но и в том, что не видела по своему отражению людей", - пояснил певец.

В комментариях фаны поддержали мнение Серги. Они пишут, что действительно хотят видеть и слышать больше правды от артистов. Впрочем, некоторые комментаторы начали защищать артистов, о которых говорил Серга. Также комментаторы отметили:

"Коля, ты очень крутой! И честный, откровенный, настоящий и морально сильный! Спасибо тебе за все твои высказывания!"

"Базу говоришь, но к сожалению не все готовы идти на такое. Лобода не признала ошибок, и сейчас ведет себя так, будто она выше всех"

"Извините, но это так несправедливо, что я оставлю возмущенный комментарий. Вчера Монатик был в Кременчугском госпитале и военный подарил чашку, которую мы в этот же вечер разыграли на благотворительном аукционе".

Новый скандал вокруг Лободы

Недавно Лобода публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". 16-летняя харьковчанка пришла на концерт певицы и высказала свою позицию. Лобода же говорила о "зомбированности" и даже спрашивала, кто дал девочке деньги за ее протест.

Впоследствии певица извинилась перед девочкой. Лобода заявила, что в тот момент якобы была на эмоциях, поэтому позволила себе сказать лишнего.

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