Певец отметил, что он ошибся, когда добавил Монатика в свой список артистов, которым стоит набраться смелости и стать честными.

Украинский певец Коля Серга, который гневно осудил нечестных звезд и "наехал" на Лободу, Потапа, Барских и Монатика, решил объяснить свой поступок. В комментариях под его видео появилось немало критики, поэтому он сделал новый пост.

"Читаю комментарии под обращением. Понимаю возмущение части из вас. Каждый раз, когда мы боремся за репутацию лидера мнений, который нам нравится, мы боремся и за ту часть себя, которой доверяем ему. Именно поэтому я и поднимаю эти вопросы. Лидер мнений - всегда лакмус. И реакция на его поведение - это анамнез ценностей, взглядов и убеждений аудитории", - отметил Серга.

Певец извинился перед Монатиком. Серга отметил, что ошибся, когда о нем говорил.

"По Монатику был не прав. Вчера смотрел его интервью, потом вечером разговаривал с ним лично и прошу прощения за то что вписал его в этот список. По другим остаюсь при своем мнении", - признал Серга.

Он добавил, что его мало беспокоит творчество Лободы, Потапа и Барских. Певец не интересуется ими как артистами, так и как личностями.

"Я никогда не слушал их музыку и не восхищался ими как личностями. Но мне не все равно на людей, которые дают себя обмануть и подменить маской истинные намерения. Мы движемся к высшему национальному сознанию. А для этого должны научиться отбирать зерна от плевел. Видеть поступки, анализировать их последовательность, прощать, если видим искреннее покаяние, и оказывать сопротивление, если нас считают дураками", - добавил артист.

Серга осудил звезд - с чего все началось

Недавно певец жестко "разнес" Лободу, Потапа и Барских. Он отметил, что артисты не могут рассчитывать на доверие, если "впаривают" людям то, что им хочется.

"Проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды. Когда Макс Барских поет "Мамо, не плач, я повернусь" - ощущение, что его мама очень сильно волнуется, когда Макс на гастролях. Но он обязательно вернется, у него команда профессионалов, которые рассчитывают всю логистику", - рассказал Серга.

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