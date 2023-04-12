Путинист и пропагандист ушел из жизни на 48-ом году.

Умер поддержавший войну в Украине российский писатель и публицист Эдуард Багиров. Ему было 47 лет. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что неделю назад писатель впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но у него отказали все жизненно важные органы. Что именно стало причиной комы - неизвестно.

Чем известен Эдуард Багиров

Славу и признание Багиров получил в "нулевых", когда стал главным редактором известного в России литературного портала. В то же время он выпустил несколько романов, которые очень понравились читателям.

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Дебютная книга Эдуарда Багирова "Гастарбайтер" стала настоящим бестселлером. Также писатель реализовывал себя в качестве радиоведущего и сценариста.

Что Багиров говорил об Украине

Писатель прославился не только своей литературной деятельностью, но и острыми высказываниями в поддержку кровожадной кремлевской политики. Например, он призывал российскую власть "нанести удары по украинским центрам принятия решений", а жителей нашей страны он называл "щирыми украинскими селюками".

На смерть Багирова уже отреагировала его близкая подруга, пропагандистка Маргарита Симоньян. Она написала, что она в шоке, поскольку смерть была действительно внезапной.

Также УНИАН писал, что пропагандист Соловьев вызверился на Галкина из-за шутки о голове Скабеевой.

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