Умер поддержавший войну в Украине российский писатель и публицист Эдуард Багиров. Ему было 47 лет. Об этом сообщают росСМИ.
Известно, что неделю назад писатель впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но у него отказали все жизненно важные органы. Что именно стало причиной комы - неизвестно.
Чем известен Эдуард Багиров
Славу и признание Багиров получил в "нулевых", когда стал главным редактором известного в России литературного портала. В то же время он выпустил несколько романов, которые очень понравились читателям.
Дебютная книга Эдуарда Багирова "Гастарбайтер" стала настоящим бестселлером. Также писатель реализовывал себя в качестве радиоведущего и сценариста.
Что Багиров говорил об Украине
Писатель прославился не только своей литературной деятельностью, но и острыми высказываниями в поддержку кровожадной кремлевской политики. Например, он призывал российскую власть "нанести удары по украинским центрам принятия решений", а жителей нашей страны он называл "щирыми украинскими селюками".
На смерть Багирова уже отреагировала его близкая подруга, пропагандистка Маргарита Симоньян. Она написала, что она в шоке, поскольку смерть была действительно внезапной.
Также УНИАН писал, что пропагандист Соловьев вызверился на Галкина из-за шутки о голове Скабеевой.